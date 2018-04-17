|Сегодня Верховная Рада собралась рассматривать ядерный вопрос в Украине
|17.04.2018 09:48
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В зале зарегистрировались 353 народных депутата.
Парламентарии начнут заседание с изменений в закон о социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы в вопросе выплат на бесплатное питание детей.
Следующим вопросом к рассмотрению будут изменения в законы в сфере использования ядерной энергии, безопасности использования ядерной энергии, совершенствование законодательства по вопросам обращения с радиоактивными отходами. Также нардепы рассмотрят изменения в закон об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности относительно компенсации риска населению, которое проживает на территории зон наблюдения в объединенных территориальных громадах.
Также в повестке дня стоят изменения в закон о ВСУ относительно обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
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