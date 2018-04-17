Нардепа Надежду Савченко допрашивают в СИЗО Службы безопасности Украины. Об этом журналистам утром 17 апреля рассказал адвокат Савченко Олег Соловей.

Он уточнил, что узнал об этом только когда прибыл в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Соловей считает, что Савченко начали допрашивать в 9.00. При этом он заявил о нарушении процедуры, поскольку его подзащитную допрашивают без адвокатов.

22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку. 31 марта

Вера Савченко сообщила, что у депутата появилась кровавая рвота.

Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

Савченко должна была пройти проверку на полиграфе 5 апреля, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв.

В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира