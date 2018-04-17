По некоторым данным, в момент обстрела на авиабазе могли находиться российские военные. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по аэродрому Шайрат в провинции Хомс, сообщает Reuters. По данным местных СМИ, были сбиты девять ракет. Жертв и разрушений в результате авиаудара нет, информирует svodka.net.

Источник издания Al Masdar заявил, что в ночь на 17 апреля обстрелу также подверглась авиабаза Думайр близко Дамаска. По ней были запущены три ракеты израильскими истребителями. Сирийские ПВО отразили удар. По некоторым данным, в момент обстрела на авиабазе могли находиться российские военные. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Источник РИА Новости в сирийской армии подтвердил атаку на авиабазу Шайрат. В то же время осведомленный источник «Интерфакса» опровергает какие-либо атаки по Сирии в ночь на 17 апреля.

Представители Пентагона заявили, что в указанное время американские военные не проводили никаких операций в Сирии. В Армии обороны Израиля отказались дать комментарий по поводу возможных инцидентов.

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14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет войска Башара Асада. Целями ударов стали три объекта в районе Дамаска и Хомса, предположительно связанные с сирийской программой по созданию химического оружия.

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