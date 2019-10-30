Мелания Трамп снова удивила стильным нарядом на Хеллоуин и украшением Белого дома - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Мелания Трамп снова удивила стильным нарядом на Хеллоуин и украшением Белого дома
30.10.2019 00:58
Мелания Трамп снова поразила своим вкусом в одежде и декорации Белого дома на Хэллоуин
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
декорации
белого
дома
хэллоуин
одежде
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