|Пьяный депутат устроил стрельбу из балкона
|27.12.2017 08:48
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Инцидент произошел вечером 25 декабря в городе Кривой Рог Днепропетровской области,передает со ссылкой на .
Депутат Саксаганского районного совета Владимир Хотыкин стрелял с балкона своей квартиры на 5 этаже. Депутат был пьян да еще и держал на руках своего 7-летнего сына. Полицию вызвали соседи.
"Полицейские обнаружили в квартире депутата травматический пистолет, учебную гранату Ф-1 и другое оружие. Разрешительных документов на домашний запас не оказалось ", - говорится в сообщении.
По словам соседей конфликты в семье депутата случаются часто. Из-за пристрастия Хотыкина к пьянству страдают его дети - дочь-подросток и 7-летний сын.
Также, жена депутата написала заявление в полицию о насилии в семье.
За незарегистрированное оружие, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
В столице из окна дома неизвестный устроил стрельбу