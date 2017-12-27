Инцидент произошел вечером 25 декабря в городе Кривой Рог Днепропетровской области,передает со ссылкой на .

Депутат Саксаганского районного совета Владимир Хотыкин стрелял с балкона своей квартиры на 5 этаже. Депутат был пьян да еще и держал на руках своего 7-летнего сына. Полицию вызвали соседи.

"Полицейские обнаружили в квартире депутата травматический пистолет, учебную гранату Ф-1 и другое оружие. Разрешительных документов на домашний запас не оказалось ", - говорится в сообщении.

По словам соседей конфликты в семье депутата случаются часто. Из-за пристрастия Хотыкина к пьянству страдают его дети - дочь-подросток и 7-летний сын.

Также, жена депутата написала заявление в полицию о насилии в семье.

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