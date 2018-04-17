Украинец получил травму во время подготовки

Сначала, бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Сейчас место и дата поединка еще не назначены.

"Получил травму руки и бой 11 мая не состоится. Сообщим организаторам как только мы будем готовы, они скажут новую дату. У команды Гассиев прошу прощения за неудобства. Спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, немного подождите. Мир любит сильных", - написал Усик в своем Instagram .