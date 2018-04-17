|Бой Усик - Гассиев перенесено из-за травмы украинском
|17.04.2018 09:55
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Украинец получил травму во время подготовкиконец Всемирной боксерской суперсерии между Украинской Александр Усик и русским Муратом Гассиев перенесли на лето из-за травмы локтя Усика во время подготовки к бою.
Александр Усик. Фото: xsport.ua
Сначала, бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Сейчас место и дата поединка еще не назначены.
"Получил травму руки и бой 11 мая не состоится. Сообщим организаторам как только мы будем готовы, они скажут новую дату. У команды Гассиев прошу прощения за неудобства. Спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, немного подождите. Мир любит сильных",- написал Усик в своем Instagram .
Напомним, что Александр Усик, который владел титулом по версии WBO, добавил в свою коллекцию еще и пояс WBC: в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии он не без проблем перебоксировал его обладателя - Майрис Бриедис.
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