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Бой Усик - Гассиев перенесено из-за травмы украинском
17.04.2018 09:55
Бой Усик - Гассиев перенесено из-за травмы украинском
Украинец получил травму во время подготовки
конец Всемирной боксерской суперсерии между Украинской Александр Усик и русским Муратом Гассиев перенесли на лето из-за травмы локтя Усика во время подготовки к бою.
Бой Усик - Гассиев перенесено из-за травмы украинском Александр Усик. Фото: xsport.ua

Сначала, бой должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии. Сейчас место и дата поединка еще не назначены.

"Получил травму руки и бой 11 мая не состоится. Сообщим организаторам как только мы будем готовы, они скажут новую дату. У команды Гассиев прошу прощения за неудобства. Спорт, так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, немного подождите. Мир любит сильных",- написал Усик в своем Instagram .

Напомним, что  Александр Усик, который владел титулом по версии WBO, добавил в свою коллекцию еще и пояс WBC: в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии он не без проблем перебоксировал его обладателя - Майрис Бриедис.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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