В Ровном дедушка с бабушкой 14 апреля выгнали семилетнего ребенка на улицу. Об этом пресс-служба полиции Ровенской области, передает .

"Вечером 14 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, что в Ровно близко парка "Химик" к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Он рассказал, что целый день бродит по городу, потому что дед выгнал его из дома", – говорится в сообщении.

Патрульные установили, где живет мальчик, и поехали к нему домой.

"В помещении полицейские застали его пятилетнюю сестру и нетрезвыми дедушкой и бабушкой. Девочка просила забрать ее из дома из-за побоев родственников", – сообщили в полиции.

Обоих деток отправили в областной центр социально-психологической реабилитации детей.

Правоохранители разыскали мать мальчика и девочки и составили на нее административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП. Учитывая, что это уже второй протокол на женщину за нынешний месяц полицейские готовят ходатайство в социальные службы о лишении матери родительских прав.

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