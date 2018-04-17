|По Ровно 7-летний мальчик бородил весь день: дедушка с бабушкой выгнали его из дома
|17.04.2018 09:56
|
В Ровном дедушка с бабушкой 14 апреля выгнали семилетнего ребенка на улицу. Об этом пресс-служба полиции Ровенской области, передает .
"Вечером 14 апреля в полицию поступило сообщение от женщины, что в Ровно близко парка "Химик" к ней в авто сел семилетний мальчик, который просил еды и помощи. Он рассказал, что целый день бродит по городу, потому что дед выгнал его из дома", – говорится в сообщении.
Патрульные установили, где живет мальчик, и поехали к нему домой.
"В помещении полицейские застали его пятилетнюю сестру и нетрезвыми дедушкой и бабушкой. Девочка просила забрать ее из дома из-за побоев родственников", – сообщили в полиции.
Обоих деток отправили в областной центр социально-психологической реабилитации детей.
Правоохранители разыскали мать мальчика и девочки и составили на нее административные материалы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по статье 184 КУоАП. Учитывая, что это уже второй протокол на женщину за нынешний месяц полицейские готовят ходатайство в социальные службы о лишении матери родительских прав.