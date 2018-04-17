Четверо мужчин, открывших огонь по прохожему, пытались скрыться, но
их задержали полицейские. Злоумышленники стреляли из
пневматического оружия Фото: Патрульна Поліція Донецької області /
Facebook "В полицию обратился житель Левобережного района, который
сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему
стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону
аптеки. По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте
уже не было, однако инспекторы получили детальное описание
злоумышленников и автомобиля, следовательно поехали отрабатывать
прилегающую территорию", – рассказали в полиции.Вскоре полицейские
остановили разыскиваемый автомобиль, в котором находились три брата
в возрасте 32, 29 и 23 года, и их 33-летний друг.В салоне авто
правоохранители нашли пули от пневматического пистолета.
Задержанных доставили в отделение полиции.
https://www.facebook.com/MariupolPolice/posts/1532625320183835
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