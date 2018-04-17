Четверо мужчин, открывших огонь по прохожему, пытались скрыться, но их задержали полицейские. Злоумышленники стреляли из пневматического оружия Фото: Патрульна Поліція Донецької області / Facebook "В полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, однако инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, следовательно поехали отрабатывать прилегающую территорию", – рассказали в полиции.Вскоре полицейские остановили разыскиваемый автомобиль, в котором находились три брата в возрасте 32, 29 и 23 года, и их 33-летний друг.В салоне авто правоохранители нашли пули от пневматического пистолета. Задержанных доставили в отделение полиции. https://www.facebook.com/MariupolPolice/posts/1532625320183835 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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