Допрос на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз арестованного народного депутата Надежды Савченко начался при отсутствии ее адвокатов. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщила сестра Савченко Вера.

"Штатным врачом было решено и призначено ей принимать глюкозу, чтобы уравновесить сердцебиение. Таким образом она будет проходить полиграф... Ее привезли. Час Надежда была без защитников. Неизвестно, какое там оказывалось давление. Адвокаты очень возмущены что процедура началась без них", - сказала В.Савченко.

Она отметила, что процедура допроса на полиграфе продлится около 6 часов.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться еще вчера, ради чего она прекратила голодовку на три дня. Проверка вчера не состоялась, и Савченко с 10:00 вчерашнего дня возобновила голодовку.

Как сообщал Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила дозволение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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