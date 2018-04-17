б этом президент Франции Эммануэль Макрона сообщил в своем Twitter .

"Сегодня я собрал гуманитарные организации, работающие в Сирии. Реагируя на ситуацию, Франция начинает спешный фонд на 50 млн евро" , - говорится в сообщении.

Н агадаемо, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.