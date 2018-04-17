Погода, Новости, загрузка...
Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии
17.04.2018 10:03
Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии
С 2011 года в Сирии не прекращаются военные действия
Франция выделит 50 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии.
Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии Фото: afp.com

б этом президент Франции Эммануэль Макрона сообщил в своем Twitter .

"Сегодня я собрал гуманитарные организации, работающие в Сирии. Реагируя на ситуацию, Франция начинает спешный фонд на 50 млн евро" , - говорится в сообщении.

Н агадаемо, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе  начали военные удары в Сирии  в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия)  трое гражданских лиц получили ранения.  По  данным  Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что  созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд  Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить