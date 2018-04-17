|Франция выделит 50 млн евро на гуманитарную помощь Сирии
|17.04.2018 10:03
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С 2011 года в Сирии не прекращаются военные действияФранция выделит 50 млн евро на оказание гуманитарной помощи жителям Сирии.
Фото: afp.com
б этом президент Франции Эммануэль Макрона сообщил в своем Twitter .
"Сегодня я собрал гуманитарные организации, работающие в Сирии. Реагируя на ситуацию, Франция начинает спешный фонд на 50 млн евро" , - говорится в сообщении.
Н агадаемо, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. В свою очередь Россия заявила, что созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".