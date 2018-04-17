Известная голливудская актриса Ева Лонгория, которая находится на последних сроках беременности, была удостоена звезды на Аллее славы.

"Когда на "Аллее славы" появляется еще один латиноамериканец - это имеет большое значение", - подчеркнула 43-летняя звезда, которая имеет мексиканские корни.

Стоит отметить, что вместе с Евой на церемонии открытия звезды присутствовали ее супруг Хосе Антонио Бастон, а также ее знаменитые друзья - Рики Мартин, Виктория Бекхэм, Анна Фэрис и другие.

"Для меня действительно это очень важное событие, чтобы люди приходили и смотрели на мою звезду", - прокомментировала событие актриса.

Напомним, Ева Лонгория получила известность благодаря съемкам в популярном сериале "Отчаянные домохозяйки".

Как сообщал svodka.net ранее, американская актриса, модель, ресторатор и телевизионный продюсер Ева Лонгория, которая в настоящее время беременна первым ребенком, обнародовала фото в купальнике .

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