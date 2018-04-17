Россия и Сирия препятствуют допуску специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийский город Дума, где ранее, по данным западных разведок, режим Башара Асада совершил химическую атаку, унесшую жизни десятков человек.

Об этом на очередной встрече Исполнительного совета организации в Гааге сообщил ее гендиректор Ахмет Узюмджю, пишет делегация Великобритании в ОЗХО в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 16 апреля.

«ОЗХО прибыла в Дамаск в субботу. Россия и Сирия до сих пор блокируют доступ к Думе», — говорится в сообщении.

Крайне важно, чтобы Сирия и Россия в полной мере сотрудничали с миссией ОЗХО и оказывали ей содействие, говорится в заявлении британского постпреда при организации Питера Уилсона, опубликованном на сайте британского правительства, передает DW.

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В свою очередь представитель США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Кеннет Уорд обвинил Россию в планах сорвать расследование ОЗХО в Думе, передает РБК со ссылкой на Reuter. Как полагает представитель Вашингтона, россияне при посещении места химатаки могли замести все следы.

«Мы понимаем, что русские могли посетить место атаки. Мы озабочены тем, что там они могли сжульничать, чтобы пресечь усилия миссии ОЗХО по установлению фактов с целью проведения эффективного расследования», — рассказал Уорд.

В ходе выступления представитель США подчеркнул, что ОЗХО осуждает власти арабской республики за «правление с помощью химического террора» и требует «международной оценки действий тех, кто ответственен за эти отвратительные действия».

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