Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал процесс блокировки мессенджера Telegram "борьбой снаряда и брони". Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля Фото: ЕРА ."Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000 IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут заблокированы", – заявил он. Жаров считает, что такие действия дадут результат результат.Доступ к Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи для декодирования сообщений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки telegram апреля жаров блокировать результат Теги: мир