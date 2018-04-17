Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров назвал процесс
блокировки мессенджера Telegram "борьбой снаряда и брони". Доступ к
Telegram на территории России начали блокировать 16 апреля Фото:
ЕРА ."Идет борьба снаряда и брони – мы выявляем IP-адреса, по
которым мигрирует мессенджер, и блокируем их. Сперва он использовал
примерно 9000 собственных IР-адресов, мы их отправили на
блокировку. Потом он перешел на подсеть Amazon (около 600 000
IР), они также отправлены на блок. Сейчас Telegram перешел на
IР-адреса другого ресурса (около 540 000), которые также будут
заблокированы", – заявил он. Жаров считает, что такие
действия дадут результат результат.Доступ к Telegram на территории
России начали блокировать 16 апреля. До этого собственники
мессенджера отказались предоставить спецслужбам РФ ключи
для декодирования сообщений.
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