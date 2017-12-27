Индия подняла пошлину на импорт растительных масел до самого высокого за последнее десятилетие уровня, передает со ссылкой на электронную зерновую биржу Украины.

Таким образом правительство страны, которая является крупнейшим мировым импортером растительных масел, решило поддержать собственных аграриев.

Импортная пошлина на растительные масла увеличен следующим образом:

— на нерафинированное пальмовое масло — с 15 до 30%,

— на рафинированное пальмовое масло — с 25 до 40%,

— на нерафинированное соевое масло — с 17,5 до 30%,

— на нерафинированное подсолнечное и рапсовое масло — с 12,5 до 25%,

— на рафинированное соевое, подсолнечное и рапсовое масло — с 20 до 35%.

ЕС стремится ограничить поставки пальмового масла

Сообщается, что данное решение индийского правительства приведет к существенному удешевлению растительных масел.

В общем, для поддержки внутреннего рынка, импортную пошлину в Индии повышают уже второй раз в течение трех последних месяцев.

Зато, Украина продолжает наращивать импорт пальмового масла второй год подряд. С начала года уже было импортировано более 170 тыс. тонн пальмового масла. Уровень фальсификации отечественного молочного рынка, тем временем, уже превышает 50%.

Нардеп Сергей Тригубенко по этому поводу заявил, что пальмовое масло используется для фальсификации продуктов питания сегодня практически бесконтрольно. По его словам, “пальму” активно добавляют не только в молочные продукты, но и в детское питание, кондитерские изделия и даже мороженое.

“Считаю, что к вопросу (относительно ограничения применения пальмового масла в пищевой промышленности) самое время вернуться: собрать профильный комитет, убрать из документа (законопроект № 3871 — ред.) популизм, поработать с экспертами пищевой отрасли и все же внести в зал проект, который способен защитить украинского потребителя от чрезмерного употребления пальмового масла”, — заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира