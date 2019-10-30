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В Японии официально прокомментировали платье Елены Зеленской
30.10.2019 01:16
Пресс-служба японского правительства прокомментировала цвет наряда Елены Зеленской
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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