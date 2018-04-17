В настоящее время, внесение отпечатков пальцев в документ, удостоверяющий личность, в большинстве стран является добровольным решением

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Аврамопулос в интервью немецкому изданию Welt .

Брюссель во вторник представит предложения, согласно которым планируется, что идентификационные карточки во всех государствах-членах ЕС обязательно содержать цифровой отпечаток пальцев и другие биометрические данные законного владельца.

"Мы должны закручивать гайки до тех пор, пока больше не будет места для террористов или преступников, и не будет средств для совершения нападений. Это означает, что они должны быть лишены доступа к деньгам, поддельных документов, оружия и взрывчатых веществ, и чтобы они не могли пересечь наши границы незамеченными ", - сказал Аврамопулос.

В настоящее время, внесение отпечатков пальцев в документ, удостоверяющий личность, в большинстве стран является добровольным решением, а, например, в Великобритании вообще нет ID-карт.