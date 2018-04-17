У главаря террористов "ДНР" Александра возникла идея штрафовать тех людей, которые ездят получать пенсию и на свободную территорию Украины.

В случае же повторного нарушения его "указа" он хотел и вовсе лишать их пенсионных выплат "ДНР" на полгода, говорится в Александра Верум, передает .

Свои новшества террорист намеревался ввести в действие с 1 мая для того, чтобы "граждане ДНР" не испытывали неудобств по выезду на "временно подконтрольную " территорию, а также для "повышения патриотической сознательности".

Вместе с тем, чтобы сгладить реакцию жителей временно оккупированных территорий на бессмысленную инициативу, пообещал повысить "республиканские" выплаты.

"Возникает резонный вопрос: откуда он эти деньги возьмет в и так нищей республике? Ответ вполне ожидаемый: у тех же оштрафованных пенсионеров. Одной рукой отбираем, а второй — отдаем. Все должны быть, по идее, довольны!" — пишет Верум.

Причиной обнародования таких бредовых идей главарем "ДНР" блогер называет или судорожный поиск нового источника доходов в обедневшей "республике" для избежания голодных бунтов, или стремление оккупантских "властей" превратить временно захваченные территории в изолированное гетто.

Однако Верум подчеркивает, что несколько дней после появления в сети новости о пенсионных штрафах в "ДНР" поспешил опровергнуть такие планы, вероятнее только, опять-таки из-за боязни массовых протестов.

"Похоже, что главный боевик, как только увидел реакцию людей на свой очередной глупый "указ", не на шутку струхнул. После чего быстро изменил свое решение на противоположное. Или же просто посетил "государственную казну", после чего спустился с небес на землю и осознал, что обещанные доплаты будут состоять исключительно из пыли и паутины, что для него опять же может плохо кончиться. В любом случае, это уже никак не повлияет на массовое бегство людей из "молодой, динамично разваливающейся республики", — подытожил Верум.

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