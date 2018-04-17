|Новости технологий: SpaceX отменила запуск космического телескопа
|17.04.2018 10:14
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Запуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту телескоп TESS, отменен на несколько дней.
svodka.net/
Космический телескоп TESS предназначен для поиска планет, на которых потенциально может существовать жизнь, информирует svodka.net.
SpaceX должна была вчера вечером запустить ракету Falcon 9 с телескопом с космодрома во Флориде. Но пуск не состоялся.
В Twitter представители компании написали, что запуск перенесен на два дня. «Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации», — сказано в сообщении, передают новости технологий.
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Таким образом, долгожданный запуск супертелескопа перенесен на 18 апреля.
В случае успешного выхода на орбиту TESS на протяжении двух лет будет вести наблюдение за 85% неба и искать экзопланеты.