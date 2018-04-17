После урегулирования рынок лотерей в Украине будет похож на рынок Великобритании или Франции, но со своими особенностями, считает генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский. Андрей Бочковский: Я уверен, что в Украине будет развитый, интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в ближайшем будущем Фото: Andrey Bochkovskiy / Facebook "Мы постоянно подчеркиваем, что выступаем за то, чтобы взять модель Великобритании и перенести ее в Украину. В УНЛ работает лотерейная система и лотерейные терминалы, аналогичные тем, которые работали в Великобритании, когда их закупали. Как ориентировочную модель лотереи мы еще в середине 90-х сразу взяли опыт Великобритании, как наиболее развитого рынка. Данный подход остается актуальным и в настоящее время", – сказал он.Он считает, что реализация озвученных Министерством финансов планов приведет рынок лотерей Украины в порядок."Я уверен, что в Украине будет развитый, интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Министерство финансов и Кабинет Министров движутся в правильном направлении. Без трудностей не происходит не один проект. В конечном итоге рынок лотерей будет похож на рынок Великобритании или Франции, например, хотя, конечно, и не без своих особенностей", – заявил Бочковский.Организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ, а также государственный "Ощадбанк", но последний с момента получения лицензии лотереями не занимался. Кабинет Министров заявлял о намерении утвердить лицензионные условия для лотерейных операторов, разработанные в соответствии с законом "О государственных лотереях в Украине". Согласно планам правительства, около 2 млрд грн должна принести государственному бюджету только продажа лицензий операторам.Министр финансов Александр Данилюк заявил в конце марта, что деньги от легализации лотерейного бизнеса уже заложены в государственный бюджет Украины на 2018 год, и этот рынок необходимо упорядочивать. "Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно", – отметил он.Государство должно жестко контролировать операторов лотерей, считают 77% опрошенных киевлян, которые приняли участие в социологическом исследовании компании GfK Ukraine в марте этого года. 67% считают, что операторами лотерей должны быть только компании с многолетним опытом и хорошей репутацией, 86% отметили, что гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрышей должно государство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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