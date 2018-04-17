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Гендиректор УНЛ заявил, что для лотерейного рынка Украины нужно применить модель Великобритании
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17.04.2018 10:16
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После урегулирования рынок лотерей в Украине будет похож на рынок
Великобритании или Франции, но со своими особенностями, считает
генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский. Андрей
Бочковский: Я уверен, что в Украине будет развитый,
интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в
ближайшем будущем Фото: Andrey Bochkovskiy / Facebook "Мы постоянно
подчеркиваем, что выступаем за то, чтобы взять модель
Великобритании и перенести ее в Украину. В УНЛ работает лотерейная
система и лотерейные терминалы, аналогичные тем, которые работали в
Великобритании, когда их закупали. Как ориентировочную модель
лотереи мы еще в середине 90-х сразу взяли опыт Великобритании, как
наиболее развитого рынка. Данный подход остается актуальным и в
настоящее время", – сказал он.Он считает, что реализация
озвученных Министерством финансов планов приведет рынок лотерей
Украины в порядок."Я уверен, что в Украине будет развитый,
интересный, прозрачный и социально ответственный рынок лотерей в
ближайшем будущем. Это только вопрос времени. Министерство финансов
и Кабинет Министров движутся в правильном направлении. Без
трудностей не происходит не один проект. В конечном итоге рынок
лотерей будет похож на рынок Великобритании или Франции, например,
хотя, конечно, и не без своих особенностей", – заявил
Бочковский.Организовывать лотереи в Украине сегодня имеют право
четыре оператора: "М.С.Л.", "Патриот", УНЛ, а также государственный
"Ощадбанк", но последний с момента получения лицензии
лотереями не занимался. Кабинет Министров заявлял о намерении
утвердить лицензионные условия для лотерейных операторов,
разработанные в соответствии с законом "О государственных лотереях
в Украине". Согласно планам правительства, около 2 млрд
грн должна принести государственному бюджету
только продажа лицензий операторам.Министр финансов Александр
Данилюк заявил в конце марта, что деньги от легализации лотерейного
бизнеса уже заложены в государственный бюджет Украины на 2018 год,
и этот рынок необходимо упорядочивать. "Мы принципиально требуем
регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и
сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений,
которые государство теряет ежегодно", – отметил он.Государство
должно жестко контролировать операторов лотерей, считают 77%
опрошенных киевлян, которые приняли участие в социологическом
исследовании компании GfK Ukraine в марте этого года. 67%
считают, что операторами лотерей должны быть только компании с
многолетним опытом и хорошей репутацией, 86% отметили, что
гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты
выигрышей должно государство.
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