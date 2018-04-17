Новолуние - это великолепный и очень важный период в Лунном календаре. Именно в этот день мы больше только влияем на свою судьбу и можем загадать желания на будущее.

В день Новолуния жизнь начинается с нуля, следовательно очень важно знать, что можно, а чего нельзя делать в этот период, пишет со ссылкой на .

Итак, важное событие в Лунном календаре Новолуние в Овне произойдет 16 апреля 2018 года в 4:57 по .

Стоит отметить, что именно в этот день начнется новый виток нашей жизни, каждое наше слово и даже мысль будет влиять на будущее. Новолуние в апреле будет особенным, так как 15 апреля Меркурий перестает двигаться ретроградно, и уже с 16 апреля можно будет начинать новые дела, делать покупки и отправляться в путешествия.

Что можно делать в Новолуние:

в Новолуние можно думать о желаемом, говорить о своих мечтах, планировать будущее;

Новолуние - это светлый приятный день, предназначенный для отдыха и очищения;

в Новолуние можно легко отказаться от вредных привычек;

в этот день можно начать вести здоровый образ жизни и заниматься спортом;

можно планировать, верить, мечтать и делать карту желаний;

в Новолуние можно зарождать новые мысли, заниматься творчеством;

этот день нужно посвятить практике благодарности и молитве;

обязательно нужно наполнить этот день приятными эмоциями, чтобы весь месяц прошел удачно.

Чего нельзя делать в Новолуние:

в этот день категорически нельзя озвучивать свои страхи, переживания и сомнения;

не рекомендуется ссориться, выяснять отношения, расходиться;

в Новолуние не стоит начинать новые дела, так как энергии и сил ещё недостаточно;

нежелательно в Новолуние переутомляться, тратить все силы и энергию;

в этот день противопоказано жить в плохом настроении, печалиться или о чем либо переживать;

в Новолуние нельзя стричься, так как аура и иммунитет слишком уязвимые;

не стоит делать покупки в сам день Новолуния, так можно нецелесообразно потратить ресурсы и энергию;

Новолуние - это очень важный и судьбоносный период в нашей жизни. Его обязательно нужно провести правильно. Если вы давно желаете что-то изменить или привлечь в свою жизнь, то подумайте об этом в Новолуние.

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