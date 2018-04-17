|Сенатор Маккейн перенес операцию на кишечнике
|17.04.2018 10:20
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Последние несколько месяцев он проходил курс физиотерапии за побочных эффектов лечения рака мозгаСенатору-республиканцу Джону Маккейну провели операцию на кишечнике.
"В воскресенье сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику Майо в Фениксе, штат Аризона, и перенес операцию по кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом", - говорится в сообщении на его официальном сайте .
Сенатор в стабильном состоянии.
Сообщается, что последние несколько месяцев Маккейн проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилли, штат Аризона, для восстановления через побочные эффекты лечения рака.
Напомним, что у Джона Маккейна был диагностирован рак головного мозга. Раковая опухоль была обнаружена после удаления тромба над левым глазом пациента. Пробы удаленной ткани показали, что первичная опухоль головного мозга, известная как глиобластома имеет отношение к сгустка крови, говорится в заявлении клиники Мейо.
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