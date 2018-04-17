Последние несколько месяцев он проходил курс физиотерапии за побочных эффектов лечения рака мозга

"В воскресенье сенатор Маккейн был госпитализирован в клинику Майо в Фениксе, штат Аризона, и перенес операцию по кишечной инфекции, связанной с дивертикулитом", - говорится в сообщении на его официальном сайте .

Сенатор в стабильном состоянии.

Сообщается, что последние несколько месяцев Маккейн проходил курс физиотерапии в своем доме в Корнвилли, штат Аризона, для восстановления через побочные эффекты лечения рака.