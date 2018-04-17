С того момента, как она решила воевать, прошло уже четыре года, рассказала защитница на своей странице в Facebook.

«Будет нечестно сейчас сказать, что тогда, в апреле 2014 го, я приехала из чувства большого патриотизма в Украину. Мне было просто интересно приехать, и увидеть происходящее. Любая революция в 18 лет — это, прежде только, увлекательное событие» , -рассказала «Валькирия».

По словам Юлии, уже будучи в нашей стране поняла, насколько перевернутый мир показывала «путинская пропаганда».

«А дальше, когда началась война, я приняла решение ехать воевать. Мне было стыдно, что моя страна подло украла Крым. Мои соотечественники, русские войска оккупировали Донбасс и при этом нагло врали, что «нас там нет». Уже в июне 2014 года я приехала добровольцем в батальон «Айдар», — добавила Толопа.

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