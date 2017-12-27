«Аграрный фонд» намерен в 2018 году реализовать пилотный проект по строительству собственной мельницы.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия, информирует еizvestia.com.

«Площадка для строительства под него избрана. Сейчас просчитывается проектная стоимость и организационные детали. Параллельно с этим находимся на финальном этапе заключения контракта с турецким производителем по закупке оборудования для мельницы. Очень стараемся получить турецкое финансирование под это. Думаю, что договор о приобретении оборудования подпишем до конца этого года», — рассказал председатель правления фонда Андрей Радченко.

От также добавил, что введение в эксплуатацию мельницы стоит ожидать в конце 2018 года (на запуск производства — от 6 до 8 месяцев, на ввод в эксплуатацию — около 4 месяцев).

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