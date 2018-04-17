|
В оккупированном Луганске ночью были слышны взрывы - СМИ
|
17.04.2018 10:24
|
Взрывы были слышны в районе аэропорта Луганска, куда боевики
стянули военную технику якобы для проведения парада 9 мая, сообщает
"ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на местных жителей. О том что
боевики, стягивают технику в район аэропорта стало известно на
прошлой неделе Фото: ЕРА К аэропорту боевики стянули военную
технику якобы для проведения парада 9 мая, отмечает издание.По
словам жителя Луганска по имени Андрей, примерно в 2.00 прозвучало
около 10 взрывов, из-за которых дрожали окна в доме. Он добавил,
что звуки взрывов были слышны в центре и восточных кварталах
города. Предварительно, пострадавших нет.Другой собеседник издания
отметил, что боевики традиционно обвинят в обстреле украинских
военных. "Сделают нужную "картинку", все уже здесь с этого просто
ржут", – подчеркнул он.Источник рассказал, что после заявлений
о введении на Донбасс миротворцев террористы и "российские
пропагандисты" в Луганске нагнетают ситуацию и пугают население
заявлениями о якобы готовящемся наступлении украинской армии.В ОБСЕ
заявили 12 апреля, что наблюдатели насчитали в аэропорту
оккупированного Луганска 38 единиц бронетехники.Вооруженный
конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира