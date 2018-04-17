Взрывы были слышны в районе аэропорта Луганска, куда боевики стянули военную технику якобы для проведения парада 9 мая, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на местных жителей. О том что боевики, стягивают технику в район аэропорта стало известно на прошлой неделе Фото: ЕРА К аэропорту боевики стянули военную технику якобы для проведения парада 9 мая, отмечает издание.По словам жителя Луганска по имени Андрей, примерно в 2.00 прозвучало около 10 взрывов, из-за которых дрожали окна в доме. Он добавил, что звуки взрывов были слышны в центре и восточных кварталах города. Предварительно, пострадавших нет.Другой собеседник издания отметил, что боевики традиционно обвинят в обстреле украинских военных. "Сделают нужную "картинку", все уже здесь с этого просто ржут", – подчеркнул он.Источник рассказал, что после заявлений о введении на Донбасс миротворцев террористы и "российские пропагандисты" в Луганске нагнетают ситуацию и пугают население заявлениями о якобы готовящемся наступлении украинской армии.В ОБСЕ заявили 12 апреля, что наблюдатели насчитали в аэропорту оккупированного Луганска 38 единиц бронетехники.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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