Со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, был снят арест. Это следует из обнародованных Печерского райсуда от 14 февраля, пишет издание Левый Берег.

Речь идет об арестах, наложенных в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения «Укрзализныци». Следствие установило, что счета компаний, созданных для легализации присвоенных злоумышленниками средств, были открыты в ныне обанкротившемся «Всеукраинском банке развития», владельцем которого является Александр Янукович.

Всего в материалах следствия указано 12 фирм, каждая из которых подконтрольна должностным лицам этого же банка.

В решении Печерского суда от 14 февраля арест снимается со счетов следующих фирм: ООО «Аранит К», «Квардис Н», «Типикон А», «Вектор-Перспектива», «Компания по управлению активами «ВБР-ИНВЕСТ», «Ди Соуз», «Мелон 8», «Бенефит-Консалт» и «Лайтрум».

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Отмечается, что на счета этих компаний, вероятные фигуранты преступления перечислили в общей сложности почти 550 млн гривен и 27 млн долларов США.

В решениях указывается, что права на арестованные счета сейчас принадлежат ООО «Аскор-Инвест». При этом официальные подозрения так и не были объявлены, а «следователем не доказано, что средства на указанных счетах является предметом преступной деятельности».

На этих основаниях Печерский райсуд отменил аресты денежных активов.

Сам Янукович-младший все обвинения в свой адрес отрицает.

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