Во вторник, 17 апреля, в связи со смертельным дорожно-транспортным происшествием в Кривом Роге, в котором погибли не менее десяти человек, в городе на среду, 18 апреля, объявлен траур. Об этом сообщает местное издание Первый Криворожский.

Известно, что в связи с ДТП в Кривом Роге в городе отменили запланированные празднования, гуляния, а в педагогическом университете перенесли студенческую весну.

По данным издания со ссылкой на медиков, пострадавшие в аварии обеспечены необходимыми медпрепаратами и кровью.

Как сообщал svodka.net ранее, в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге погибли уже не менее десяти человек.

По данным издания, 8 человек погибли на месте происшествия, а источники в больнице сообщили, что еще две жертвы ДТП в Кривом Роге скончались в больнице.

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