В Донецкой области ребенок утонул в яме с водой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"17 апреля в 1:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на переулке Шмидта в селе Ровное Покровского района в яме с водой находится тело ребенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бойцы пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью мотопомпы откачали воду из ямы, спустились по штурмовой лестнице и достали тело погибшего ребенка.

Напомним, в Черновицкой области в реке местные жители обнаружили тело младенца.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира