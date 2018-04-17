|Ребенок в Донецкой области утонул в яме с водой
|17.04.2018 10:26
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В Донецкой области ребенок утонул в яме с водой. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает
"17 апреля в 1:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на переулке Шмидта в селе Ровное Покровского района в яме с водой находится тело ребенка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, бойцы пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью мотопомпы откачали воду из ямы, спустились по штурмовой лестнице и достали тело погибшего ребенка.
Напомним, в Черновицкой области в реке местные жители обнаружили тело младенца.
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