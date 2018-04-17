Группа конспирологов обнародовала в Сети дату начала Третьей мировой войны, которая спровоцирует наступление конца света, сообщает со ссылкой на .

По словам экспертов, угрожающая Земле таинственная планета Нибиру должна стать видимой на небосводе уже 23 апреля. Конспирологи уверены, что от действий Нибиру будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Эксперты не исключают, что смертоносный космический объект может стать причиной начала Третьей мировой войны, после которой наступит апокалипсис и полное уничтожение только живого на Земле.

По мнению Итана Троубриджа, экс-сотрудника американской Геологической службы, ученые знают о существовании Нибиру уже около 30 лет, но они делают вид, что доказательств ее существования нет.

Однако, несмотря на умалчивания этой темы, по всему миру идет активный поиск, покупка и строительство противоатомных убежищ, утверждает Итан Троубридж.

Напомним, исследователи из Окфсордского университета не верят, что причиной конца земного человечества станет мифическая планета Нибиру и злокозненные рептилоиды. По мнению ученых, есть только три наиболее реальных сценария конца света.

Тотальная термоядерная война. Она способна разрушить все крупные города, заразить радиоактивными веществами почву, воду и воздух. Ядерные государства на нашей планете накопили уже довольно боеголовок, чтобы привести такой сценарий в действие. В результате такой масштабной войны погибнут не только люди, но и растения, и животные.

Кроме того, астрономы только мира наблюдают за движением обнаруженной звезды Глизе 710. Смертоносное опасное тело неотвратимо движется к Земле и, по расчетам ученых, станет убийцей нашей планеты.

В настоящее время звезда находится на расстоянии 64 световых лет от Земли. Однако скорость Глизе 710 огромная. Ученые не сомневаются, что звезда непременно войдет в нашу систему. Несмотря на редкость такого явления, как роковая встреча звезд, подобные прецеденты известны науке.

Впрочем, астрономы утешают человечество тем, что конец света, спровоцированный Глизе 710, наступит нескоро. До этого рокового момента на Земле может измениться более 40 тыс. поколений людей. Даже самые безумные футурологи уверены, что уничтожение Земли наступит через 165 млн лет.

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