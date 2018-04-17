|Госдума РФ в мае рассмотрит законопроект о санкциях против США
|17.04.2018 10:28
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Соавторами законопроекта о санкциях есть 327 человекПервое чтение законопроекта о санкциях России против США и "стран, поддерживающих антироссийскую политику", пройдет в Госдуме РФ 15 мая.
Фото:Lragir.am
Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также является одним из 327 авторов законопроекта, передает DW .
По его словам, депутаты обсудят документ с экспертами, а "решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно".
13 апреля спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях по "антироссийской политики США".
Он предусматривает "запрет или ограничения" на работу в РФ для граждан США и других государств, которые придерживаются такой же политики, в том числе высококвалифицированных специалистов.
Кроме этого, предлагается приостановить международное сотрудничество России и российских предприятий с Соединенными Штатами и другими государствами авиастроении, ракетной отрасли и атомной сфере.
Законопроект также предусматривает ограничение ввоза в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.
В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.
Позже стало известно, что Соединенные Штаты вскоре примут решение о внедрении дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Сирии. Однако, яки пишут американские СМИ, президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России .