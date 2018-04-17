Соавторами законопроекта о санкциях есть 327 человек

Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также является одним из 327 авторов законопроекта, передает DW .

По его словам, депутаты обсудят документ с экспертами, а "решения, которые будут приняты, будут приняты очень ответственно".

13 апреля спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях по "антироссийской политики США".

Он предусматривает "запрет или ограничения" на работу в РФ для граждан США и других государств, которые придерживаются такой же политики, в том числе высококвалифицированных специалистов.

Кроме этого, предлагается приостановить международное сотрудничество России и российских предприятий с Соединенными Штатами и другими государствами авиастроении, ракетной отрасли и атомной сфере.

Законопроект также предусматривает ограничение ввоза в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.