Эксперты швейцарской глобальной финансовой корпорации UBS спрогнозировали резкое падение цен на старые модели iPhone.

svodka.net/

По их мнению, цены упадут уже этой осенью. , информирует svodka.net.

Аналитики UBS уверены, что компания Apple в этом году выпустит три новеньких смартфона. Их презентация запланирована на осень. Именно с этим и связывают осеннее падение цен на старые модели.

Снижение цен коснется таких смартфонов, как: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7 и iPhone 8. По мнению аналитиков, в среднем ценники уменьшатся на 50 – 100 долларов (1300–2600 гривен). Сильнее только, как утверждают в UBS, подешевеют iPhone SE. Цена на них может упасть до 250–300 долларов (6500–7800 гривен за смартфон).

Читайте: iPhone: пользователи обнаружили смешную функцию в смартфоне Apple (ФОТО)

Напомним, объявление новых смартфонов Apple предварительно запланирована на сентябрь 2018 года. Также вместе с новыми iPhone корпорация планирует представить поклонникам Apple Watch Series 4 с увеличенным экраном.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира