"Отель Артемис". Вышел трейлер фильма с Фостер и Батистой. Видео
17.04.2018 10:32
Трейлер картины "Отель Артемис" опубликовали на канале Movieclips
Trailers в YouTube. Роли исполнили Джоди Фостер, Дейв Батиста,
Закари Куинто, София Бутелла. Действие фильма происходит в
ближайшем будущем. Медсестра, работающая в госпитале для
отъявленных преступников, узнает, что один из ее пациентов намерен
убить другого. Премьера ленты назначена на 8 июня 2018 года.
| Фостер исполняет роль медсестры Скриншот: Movieclips Trailers /
YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube