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"Отель Артемис". Вышел трейлер фильма с Фостер и Батистой. Видео
17.04.2018 10:32
Трейлер картины "Отель Артемис" опубликовали на канале Movieclips Trailers в YouTube. Роли исполнили Джоди Фостер, Дейв Батиста, Закари Куинто, София Бутелла. Действие фильма происходит в ближайшем будущем. Медсестра, работающая в госпитале для отъявленных преступников, узнает, что один из ее пациентов намерен убить другого. Премьера ленты назначена на 8 июня 2018 года.   | Фостер исполняет роль медсестры Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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