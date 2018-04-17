|Торговая война: ЕС пожаловался на США в ВТО
|17.04.2018 10:34
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ЕС вслед за Китаем пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО) на тарифы США на импорт алюминия и стали. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
"Несмотря на то, что Соединенные Штаты Америки характеризует эти мероприятия как меры безопасности, они по сути являются защитными мерами", - говорится в заявлении ЕС.
ЕС заявил, что хочет как можно скорее провести консультации с
Соединенными Штатами Америки.
Страны могут требовать освобождения от многих правил международной торговли, если смогут доказать, что устанавливают тарифы для защиты своей национальной безопасности. Однако эта возможность не применяется при введении защитных тарифов.
Как сообщал Евросоюз подаст апелляцию на решение Всемирной
торговой организации, которая постановила, что финансовая поддержка
европейского концерна Airbus незаконна.