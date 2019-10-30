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Рада поддержала законопроект о штрафах за кнопкодавство
30.10.2019 01:34
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предусматривает введение штрафов для народных депутатов за кнопкодавство Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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