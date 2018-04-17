|В Киеве задержали мужчину, который угрожал Ульяне Супрун
|17.04.2018 10:36
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Мужчина требовал отставки Супрун, позвонив на правительственную линиюОтдел коммуникации полиции Киева сообщает, что в понедельник, 16 апреля, был задержан преступник, который угрожал и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.
Фото: korupciya.com
В полиции сообщили, что мужчина звонил на правительственную линию да и требовал отставки Супрун, угрожая ей. Также, мужчину подозревают в вымогательстве, пишет NV.ua .
"Сегодня оперативники Дарницкого полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 тыс. Грн: такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв", - сообщили в полиции.
Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый список досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины и ст. 189 УК Украины (вымогательство).
Ранее сообщалось, что виконуевачци обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагали взятку за предоставление маммографа от международных доноров в городскую больницу Вишневого (Киевская область).