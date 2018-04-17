Мужчина требовал отставки Супрун, позвонив на правительственную линию

В полиции сообщили, что мужчина звонил на правительственную линию да и требовал отставки Супрун, угрожая ей. Также, мужчину подозревают в вымогательстве, пишет NV.ua .

"Сегодня оперативники Дарницкого полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 тыс. Грн: такую ​​сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв", - сообщили в полиции.

Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый список досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины и ст. 189 УК Украины (вымогательство).