Спасателям пришлось вырезать тела троих погибших в результате ДТП из каркасов транспортных средств. Таким же образом удалось спасти водителя маршрутки, рассказали в Госслужбе по ЧС. В ДТП пострадал 21 человек Фото: dp.dsns.gov.ua "На момент столкновения в легковом автомобиле находилось два человека, в пассажирском автобусе находилось три человека и в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 человек", – рассказали в ведомстве.Спасателям пришлось вырезать тела троих погибших из каркасов транспортных средств. Таким же образом удалось спасти водителя маршрутки.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли восемь человек. По данным местных СМИ, еще двое пострадавших скончались в больнице, но официально эту информацию не подтверждали. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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