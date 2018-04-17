Спасателям пришлось вырезать тела троих погибших в результате ДТП
из каркасов транспортных средств. Таким же образом удалось спасти
водителя маршрутки, рассказали в Госслужбе по ЧС. В ДТП пострадал
21 человек Фото: dp.dsns.gov.ua "На момент столкновения в легковом
автомобиле находилось два человека, в пассажирском автобусе
находилось три человека и в маршрутном такси ориентировочно
находилось 25 человек", – рассказали в ведомстве.Спасателям
пришлось вырезать тела троих погибших из каркасов транспортных
средств. Таким же образом удалось спасти водителя маршрутки.ДТП в
Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц
Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и
автобус, который перевозил сотрудников одного из местных
предприятий. В результате происшествия погибли восемь
человек. По данным местных СМИ, еще двое пострадавших
скончались в больнице, но официально эту информацию не
подтверждали.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира