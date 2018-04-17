|Несмотря на протесты в Армении начались выборы премьер-министра
|17.04.2018 10:42
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Специальное заседание парламента, в ходе которого состоятся выборы премьер-министра, началось в Ереване. В здании Национального Собрания предприняты беспрецедентные меры безопасности: все депутаты перед входом в зал заседаний проходят через рамку металлоискателей. Об этом сообщает со сылкой на Новости-Армения.
Полномочия Сержа Саргсяна были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.
Как сообщал , вчера участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.
Сначала сообщалось о трех раненных полицейского и нескольких
раненых протестующих.