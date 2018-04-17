Специальное заседание парламента, в ходе которого состоятся выборы премьер-министра, началось в Ереване. В здании Национального Собрания предприняты беспрецедентные меры безопасности: все депутаты перед входом в зал заседаний проходят через рамку металлоискателей. Об этом сообщает со сылкой на Новости-Армения.

Полномочия Сержа Саргсяна были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

Как сообщал , вчера участники акции, которые протестуют против назначения экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.

Сначала сообщалось о трех раненных полицейского и нескольких раненых протестующих.



Позднее сообщили о том, что вчера во время столкновений в столице Армении Ереване пострадали по меньшей мере 46 человек, в том числе шестеро полицейских.

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