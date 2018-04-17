|Боевики нанесли удар по артиллерии на Луганском направлении, погиб один военный, пятеро пострадали
|17.04.2018 10:44
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На Донецком направлении с 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции сил АТО близко ПесковВ зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 52 обстрелы украинских позиций со стороны террористов.
Фото: EPA/UPG
Как сообщает пресс-центр АТО , на Луганском направлении с 152 и 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь близко Зайцев. Вооружение БМП и гранатометы террористы применили Луганским, гранатометы - неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Станицы Луганской и Новолуганское.
На Донецком направлении с 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции сил АТО близко Песков. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия террористы вели огонь в районе Водяного, Марьинки, Верхнеторецком, Авдеевки, шахты Бутовка, Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино. Вооружение бронетранспортеров боевики применили неподалеку Водяного, вооружения БМП - около Талаковка и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - в районе Лебединского, Марьинки, Талаковка, пищевики и Павлополь. Под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские позиции у Невельского, опытно, Лебединского, Гнутово и Талаковка. Вблизи Широкино велся снайперский огонь.
В штабе также добавили, что в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое были ранены и еще двое военнослужащих получили боевое травмирования.
Напомним, в течение дня 16 апреля боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе .