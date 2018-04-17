На Донецком направлении с 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции сил АТО близко Песков

Как сообщает пресс-центр АТО , на Луганском направлении с 152 и 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь близко Зайцев. Вооружение БМП и гранатометы террористы применили Луганским, гранатометы - неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Станицы Луганской и Новолуганское.

На Донецком направлении с 120 и 82 мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции сил АТО близко Песков. С гранатометов различных систем и стрелкового оружия террористы вели огонь в районе Водяного, Марьинки, Верхнеторецком, Авдеевки, шахты Бутовка, Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино. Вооружение бронетранспортеров боевики применили неподалеку Водяного, вооружения БМП - около Талаковка и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - в районе Лебединского, Марьинки, Талаковка, пищевики и Павлополь. Под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские позиции у Невельского, опытно, Лебединского, Гнутово и Талаковка. Вблизи Широкино велся снайперский огонь.

В штабе также добавили, что в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, трое были ранены и еще двое военнослужащих получили боевое травмирования.