Большинство украинских политиков представляют интересы олигархов и содействуют развитию коррупции, заявил руководитель Аграрной партии Виталий Скоцик. Он считает, что вскоре США могут обнародовать имена тех, против кого введут санкции. | Вителий Скоцик: Важно, что эти санкции помогут бороться с системой, а не против Украины или украинского народа Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube “Я точно знаю, что сегодня в Конгрессе США обсуждают санкции против украинских политиков и чиновников. Возможно, скоро мы сможем услышать имена известных людей, против кого их готовят”, – сказал он.Большинство украинских политиков представляют интересы олигархов и содействую развитию коррупции, добавил он, при этом практически ни одна партия в Верховной Раде не имеет в своем основании крепкой структуры и реального доверия населения. Скоцик убежден, что все существующие рейтинги – медийные и не отражают картины избирательных симпатий. “Ситуацию удастся изменить, только приняв новое избирательное законодательство и новую избирательную систему, тогда можно рассчитывать на качественное изменение власти. Наивно думать, что мы можем добиться этого самостоятельно, но под давлением международных партнеров это реально. И важно, что эти санкции помогут бороться с системой, а не против Украины или украинского народа”, – подчеркнул руководитель Аграрной партии.ВИДЕО Видео: Телеканал ZIK / YouTube 23 марта Аграрная партия заявила о своем участии в выборах в объединенные территориальные общины 29 апреля. На последних местных выборах 24 декабря Аграрная партия получила 13,85% депутатских мандатов. По результатам последних четырех волн выборов в ОТО политсила вошла в тройку лидеров, в местных советах работает почти 5 тыс. ее депутатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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