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Скоцик: В Конгрессе США обсуждают санкции против украинских политиков и чиновников
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17.04.2018 10:48
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Большинство украинских политиков представляют интересы олигархов и
содействуют развитию коррупции, заявил руководитель Аграрной партии
Виталий Скоцик. Он считает, что вскоре США могут обнародовать имена
тех, против кого введут санкции. | Вителий Скоцик: Важно,
что эти санкции помогут бороться с системой, а не против Украины
или украинского народа Скриншот: Телеканал ZIK / YouTube “Я точно
знаю, что сегодня в Конгрессе США обсуждают санкции против
украинских политиков и чиновников. Возможно, скоро мы сможем
услышать имена известных людей, против кого их готовят”, –
сказал он.Большинство украинских политиков представляют
интересы олигархов и содействую развитию коррупции, добавил он, при
этом практически ни одна партия в Верховной Раде не имеет в своем
основании крепкой структуры и реального доверия населения. Скоцик
убежден, что все существующие рейтинги – медийные и не
отражают картины избирательных симпатий. “Ситуацию удастся
изменить, только приняв новое избирательное законодательство и
новую избирательную систему, тогда можно рассчитывать на
качественное изменение власти. Наивно думать, что мы можем добиться
этого самостоятельно, но под давлением международных партнеров это
реально. И важно, что эти санкции помогут бороться с системой, а не
против Украины или украинского народа”, – подчеркнул
руководитель Аграрной партии.ВИДЕОВидео: Телеканал ZIK / YouTube 23 марта
Аграрная партия заявила о своем участии в выборах в объединенные
территориальные общины 29 апреля. На последних местных выборах
24 декабря Аграрная партия получила 13,85% депутатских
мандатов. По результатам последних четырех волн выборов в ОТО
политсила вошла в тройку лидеров, в местных советах работает почти
5 тыс. ее депутатов.
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