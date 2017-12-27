|Теперь россияне смогут заехать на территорию Украины только с биометрическим паспортом
|27.12.2017 08:57
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Биометрический контроль 27 декабря заработал на границе с Россией — в тестовом режиме.
В основных пунктах пропуска применяют специальные мобильные комплексы, передает ТСН.
Такие меры были введены для проверки готовности украинских пограничников до масштабного старта, запланированного на 1 января 2018 года.
С нового года в 157 международных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных. Она не только позволяет контролировать срок пребывания в стране, но и подключена к базам Интерпола.
Будут испытывать паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорты.
По словам пограничников, технические проблемы с въездом в Украину могут возникнуть лишь у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на совместном брифинге с главой МВД Арсеном Аваковым рассказал, как именно будет проходить контроль на украинской границе с начала нового года.
По его словам, режима облегченного пересечения украинской границы для граждан России больше не будет.
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