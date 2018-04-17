|Непогода в Танзании: есть погибшие
|17.04.2018 10:50
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По меньшей мере девять человек за последние три дня погибли в бизнес-столице Танзании Дар-эс-Саламе из-за сильных дождей. Об этом сообщает со ссылкой на Xinhua.
"Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество может
возрасти, пока дождь в городе продолжается", - рассказал начальник
полиции города Лазаро Мамбосаса.
Все школы в городе закрыты, приостановлены перевозки.
Как сообщал 4-часовой ночной шторм привел к гибели 42 человек в штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш в Индии, более 200 человек получили ранения.
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