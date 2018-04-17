В Беларуси с аншлагом прошли курсы украинского языка.

Председатель Общества украинской литературы при Союзе белорусских писателей Наталья Бабина организовала их в марте 2017 в Минске и Гомеле, передает «Громадське«.

«Ко мне обращались люди и говорили, что они хотели бы изучать язык. Бог тому поспособствовал. Я встретила молодого преподавателя, филолога по специальности Егора Дзьобика. Он согласился учить украинский язык бесплатно. С помещением нам помогло Общество белорусского языка имени Франциска Скорины. Я думала , что запишется 10 — 15 человек. Каково же было удивление, когда я узнала, что записались около 90 человек», — рассказывает она.

Организаторы были вынуждены вынести из помещения столы, потому что не помещались все люди. Такая же ситуация была в Гомеле, где преподает Надежда Дрозд.

«Когда начали записываться, то руководство общества написало, что больше людей не могут записать, потому что нет стульев, чтобы всех разместить. Кончилось тем, что люди на первом занятии сидели и на полу, и на подоконниках. На курсы приходят люди разного возраста. Когда у нас с аншлагом, триумфально начались курсы украинского языка для взрослых, ко мне обратились еще родители с просьбой организовать изучение языка для детей. В Минске мы организовали такие курсы», — говорит Бабина.

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