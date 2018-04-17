|НБУ перечислит в госбюджет меньше, чем планировалось
|17.04.2018 10:52
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По состоянию на 31 декабря 2017 баланс Нацбанка составил 1027000000000 грн, а прибыль - 62300000000 грнСовет Национального банка утвердил перечисление в госбюджет прибыли регулятора за 2017 суммой 44,6 миллиарда гривен.
Фото: zn.ua
Об этом сообщает пресс-служба НБУ .
Это почти на 6 млрд грн меньше, чем Минфин ожидает получить от НБУ в текущем году.
На заседании Совет НБУ утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов Национального банка, распределение прибыли за 2017 и консолидированной финотчетности.
По состоянию на 31 декабря 2017 баланс Нацбанка составил 1027000000000 грн, а прибыль - 62300000000 грн.
"Собственный капитал НБУ на 31 декабря 2017 составил 164 900 000 000 грн. Учитывая созданы резервы под активные операции - 42700000000 грн (или 57% от кредитного портфеля) и обеспечения под возможные обязательства (2800000000 грн), можно констатировать, что Нацбанк достаточное покрытие под возможные риски ", - заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.
После вычета нереализованных доходов и высвобождение неактуальных резервов капитала прибыль НБУ к распределению на 31 декабря 2017 составил 45900000000 грн, из которых: 1300000000 грн будет направлено на формирование общих резервов и 44600000000 грн подлежит перечислению в государственный бюджет 2018 года.
Законом о госбюджете на 2018 год предусмотрено, что НБУ должен перечислить в бюджет 50500000000 грн.
В ст.15 закона о бюджете говорится, что "в 2018 году НБУ после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности и формирования Нацбанком резервов в порядке и размерах, определенных законом о НБУ, перечисляет в госбюджет средства на общую сумму не менее 50,549 млрд грн ".
Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 .