Россию уже не впервые обвиняют в работе хакеров в пользу интересов Кремля

США вместе с Британией сделали заявление 16 апреля, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании кибершпионажа, информирует svodka.net.

Текст заявления размещен на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании.

«В Вашингтоне и Лондоне утверждают, что эта кампания направлена на государственные организации, предприятия и операторов важнейших объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс объявил, что злоумышленники в киберпространстве, то ли со стороны Кремля, то ли других государственных субъектов, получат отпор со стороны США.

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«Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность. Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие средства, для преодоления российской киберугрозы», — заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

Как сообщает «Радио Свобода», Россию уже не впервые обвиняют в работе хакеров в пользу интересов Кремля. В частности, Служба безопасности Украины 23 марта заявила о разоблачении в Киеве деятельности офиса «прокремлевских хакеров».

В пресс-центре СБУ утверждают, что «подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения».

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Российская сторона это заявление СБУ не комментировала.

Напомним, ранее сообщалось, что в России по решению московского суда интернет-провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram по всей территории РФ из-за неисполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

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