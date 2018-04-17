Сестра светской львицы Ким Кардашьян Хлое сообщила, какое имя выбрала для своей новорожденной дочери.

В своем Instagram-аккаунте 33-летняя Хлое опубликовала первый после долгого молчания пост, в котором и раскрыла имя дочери.

"Наша маленькая девочка Тру Томпсон навсегда и полностью украла наши сердца, и нас переполняет любовь. То, что в нашей семье появился этот ангел, - настоящее благословение!Мамочка и Папочка лююююююбят тебя, Тру!" - написала Кардашьян.

Также сообщение о рождении ребенка появилось и на официальном сайте знаменитости.

"Тру Томпсон родилась 12 апреля 2018 года, вес 2800 грамм, 53 сантиметра. Гордые родители Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что малышка родилась после того, как стало известно об измене жениха Хлое Кардашьян. Однако, судя по тому, что ребенок носит фамилию Томпсон и его имя стоит первым в официальных заявлениях, молодая мама простила измена Тристана.

Как сообщал svodka.net ранее, известная представительница семейства Кардашьян-Дженнер и светская львица - Хлое, находясь на последних месяцах беременности, узнала об измене мужа .

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