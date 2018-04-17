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Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном Януковича
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17.04.2018 10:56
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Основанием для отмены ареста счетов компаний, связанных с сыном
беглого экс-президента Виктора Януковича Александром, стало
отсутствие доказательств о том, что средства являются предметом
преступной деятельности. Решение вынес Печерский районный суд
Киева. Александр Янукович был владельцем "Всеукраинского банка
развития" Фото: ayanukovich-fund.org Суд отменил арест счетов
девяти фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А",
"Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами
"ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и
"Лайтрум".Аресты счетов во "Всеукраинском банке развития",
принадлежащем Януковичу-младшему, были наложены в 2015-м и 2016
годах по делу о незаконном завладении государственными средствами
через региональные отделения ПАО "Укрзалізниця". По версии
следствия, в период с января 2013 года по июнь 2014-го должностные
лица банка с целью получения государственных средств незаконно
кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную
дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную
дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную
дорогу". Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд
грн, отмечает "Украинская правда".В целом следствие располагает
данными о 12 фирмах, подконтрольных должностным лицам банка
Януковича-младшего.В предыдущих судебных решениях указывалось, что
на счета этих компаний вероятные фигуранты дела перечислили в целом
почти 550 млн грн и более $27млн.Печерский районный суд указывает,
что правами на арестованные счета в настоящее время владеет ООО
"Аскор-Инвест", при этом подозрения в производстве до сих пор не
объявлены, а "следователем не доказано, что средства на указанных
счетах являются предметом преступной деятельности". Эти
обстоятельства стали основанием для отмены ареста.Печерский райсуд
Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств
физических лиц во "Всеукраинском банке развития".27 ноября
2014 года Национальный банк Украины отнес "Всеукраинский банк
развития" Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В
марте 2015 года Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций
банка компании "Экосипан".14 октября 2015 года Александр Янукович
подал иск в Европейский суд по правам человека после того, как его
банк был признан неплатежеспособным. В результате сын
экс-президента потерял право собственности на 100% акций.
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