Основанием для отмены ареста счетов компаний, связанных с сыном беглого экс-президента Виктора Януковича Александром, стало отсутствие доказательств о том, что средства являются предметом преступной деятельности. Решение вынес Печерский районный суд Киева. Александр Янукович был владельцем "Всеукраинского банка развития" Фото: ayanukovich-fund.org Суд отменил арест счетов девяти фирм: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".Аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", принадлежащем Януковичу-младшему, были наложены в 2015-м и 2016 годах по делу о незаконном завладении государственными средствами через региональные отделения ПАО "Укрзалізниця". По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2014-го должностные лица банка с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу". Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд грн, отмечает "Украинская правда".В целом следствие располагает данными о 12 фирмах, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего.В предыдущих судебных решениях указывалось, что на счета этих компаний вероятные фигуранты дела перечислили в целом почти 550 млн грн и более $27млн.Печерский районный суд указывает, что правами на арестованные счета в настоящее время владеет ООО "Аскор-Инвест", при этом подозрения в производстве до сих пор не объявлены, а "следователем не доказано, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности". Эти обстоятельства стали основанием для отмены ареста.Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во "Всеукраинском банке развития".27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес "Всеукраинский банк развития" Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015 года Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".14 октября 2015 года Александр Янукович подал иск в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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