В больнице находятся 15 пострадавших в результате ДТП в Кривом Роге Днепропетровской области, между них - 4 человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает

"По последней информации, в результате ДТП погибли 8 человек, 15 пострадавших находятся в больнице, между них - 4 находятся в крайне тяжелом состоянии", - отметили в полиции.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек, сообщалось о более 18 пострадавших. Кроме того, спасатели информировали о 21 пострадавшем в результате ДТП.

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