|Роскомнадзор заблокировал IP-адреса банков и платежных систем
|17.04.2018 11:00
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В настоящее время заблокированы уже более 600 000 IP-адресовРоскомнадзор начал блокировать IP-адреса Amazon, принадлежащих, в том числе, некоторым банкам и платежным системам.
Фото: соцсети
Об этом сообщает Telegram канал Mash.
Отмечается, что на заблокированных адресам "сидят разные магазины, банки, платежные системы". Такие действия Роскомнадзора могут привести к проблемам во многих граждан.
Активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольник в своем канале обратил внимание на соединение выгрузки IP-адрес / маска подсети, позволяет указать сразу блок IP-адресов: в первых трех записях "зашифровано" по 131 000 адресов, а в четвертой - 262 000.
Он также добавил, что адреса заблокировали не по решению Таганского суда Москвы, а по решению Генпрокуратуры РФ.
Нагдаемо, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
Блокировка началась 16 апреля .