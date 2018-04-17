В настоящее время заблокированы уже более 600 000 IP-адресов

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

Отмечается, что на заблокированных адресам "сидят разные магазины, банки, платежные системы". Такие действия Роскомнадзора могут привести к проблемам во многих граждан.

Активист Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольник в своем канале обратил внимание на соединение выгрузки IP-адрес / маска подсети, позволяет указать сразу блок IP-адресов: в первых трех записях "зашифровано" по 131 000 адресов, а в четвертой - 262 000.

Он также добавил, что адреса заблокировали не по решению Таганского суда Москвы, а по решению Генпрокуратуры РФ.

Нагдаемо, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировании мессенджера Telegram. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.