Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в среду проведет заседание с участием руководства НАБУ, Минобороны и СБУ по фактам коррупции в сфере военных закупок, которые были обнародованы журналом «Новое время».

Об этом в кулуарах ВР заявил глава комитета Сергей Пашинский.

«Завтра на заседании нашего комитета первым вопросом запланировано рассмотрение вопроса после обнародования в журнале «Новое время» от 5 апреля 2018 (№ 13) так называемой статьи. На заседание приглашены все: и директор Национального антикоррупционного бюро Украины, и глава Службы безопасности Украины и министр обороны Украины», — заявил он.

Пашинский отметил, что обвинения, озвученные в статье, могут быть информационной диверсией, что может привести к срыву военного сотрудничества НАТО. Нардеп считает, что в статье предпринята попытка дискредитации украинской армии и подрыва нацбезопасности.

Он также обратил внимание, что появившийся материал активно тиражируют «пропагандистские российские СМИ». «Поэтому мы максимально заинтересованы провести открытое и публичное обсуждение этого вопроса», — добавил он.

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