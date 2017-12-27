В украинских магазинах представлен широкий ассортимент вин, как украинского, так и зарубежного производства. решил исследовать, во сколько украинцам обойдется бутылка виноградного напитка к новогодним праздникам.

Итак, страницы интернет-магазинов алкогольной продукции свидетельствуют, что приобрести вино можно на любой вкус и кошелек.

В среднем самая дешевая бутылка вина стоит около 55 грн. Речь идет о белом вине украинского производителя. Самое дешевое красное вино стоит несколько дороже — ориентировочно 60 грн. Средняя ценовая категория для украинского вина — 55-75 грн.

Шампанское к праздникам: бутылка украинского стоит не более 90 грн

Вино иностранного производителя представлено в украинском магазинах тоже довольно широким ассортиментом, но стоит оно уже дороже. Цены стартуют в среднем от 98 грн, а отдельные экземпляры обойдутся покупателю в более чем 200 грн. Речь идет, в основном, о винах итальянского производства.

Добавим, что множество винных брендов предлагают сейчас праздничные скидки и акции, благодаря которым покупатель может сэкономить от 10 до 50 грн на бутылке.

Например, вино украинского производителя “Коктебель” Каберне красное в среднем стоит 68,93, но в отдельных магазинах его можно приобрести по акционной цене — на 20 грн дешевле.

Напомним, как сообщал алкоголь в Украине накануне новогодних праздников дорожать не будет.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов — в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.

Также напомним, по словам эксперта Алексея Дорошенко, на праздники производители алкоголя конкурируют между собой акционными предложениями, а потому некоторые из них предлагают скидки до 25% на бутылку.

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