|Єлизавета II відмовилась оплачувати весілля своєї онучки
|30.10.2019 06:53
|
Беатріс планує тихе торжество, яке не будуть ніде транслювати. Вона також відмовилася пускати на свято папараці. Скритність принцеси може відбитися на її платті. Через те, що наряд побачать лише одиниці, з'явилися припущення, що імениті дизайнери відмовляться шити його для спадкоємиці престолу безкоштовно.
Крім того, Єлизавета II не буде оплачувати весілля онучки. Для платників податків це приємні новини, а ось для принцеси і її нареченого це означає, що торжество буде скромнішим, ніж у інших членів монаршої родини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями